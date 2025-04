Empoli la salvezza passa dal derby D’Aversa è carico Non possiamo più sbagliare

Empoli, 26 aprile 2025 – La salvezza passa dal Franchi. Per un Empoli che non può più permettersi di sbagliare, la gara di domani, 27 aprile, in casa della Fiorentina è fondamentale. Per quanto riguarda la formazione, Roberto D'Aversa riparte dai confortanti aggiornamenti che arrivano dall'infermeria: Ardian Ismajli, dopo un'intera settimana di lavoro con il gruppo, è ora disponibile per rientrare al centro della difesa, dove si unirà a Goglichidze e a Viti. Novità a anche centrocampo con un possibile rientro da titolare di Anjorin al fianco di Grassi.A sinistra torna invece Pezzella, ristabilitosi da un infortunio che lo ha tenuto fuori contro il Venezia, mentre sul lato opposto del centrocampo giocherà Gyasi. In attacco, la novità si chiama Solbakken: l'ex Roma è il candidato principale per sostituire lo squalificato Cacace accanto a Fazzini ed Esposito, mentre Colombo dovrebbe partire dalla panchina.

