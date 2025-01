Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Caldara-Maglio avanti con un errore. Attesa per gli altri azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL CORTO FEMMINILE DIDALLE 16.0014.05: la coppia britannica Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby porta a termine una buona prestazione, senza particolari sbavature. Sono in piena corsa per il podio14.01: Bene il Triplo Twist, bene il Doppio Axel parallelo, bene il Triplo Salchow lanciato13.58: Apre il quarto gruppo la coppia britannica Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby. Vaipan-Law 25 anni di Blackpool, Digby a breve 24 anni di Sheffield. Si allenano sotto la guida di Simon Briggs, Debi Briggs, Jason Briggs. Sono stati 18mi aglidi Tallinn nel 2022, decimi all’Europeo del 2023 ad Espoo e 16mi ai Mondiali dello 2023, lo scorso anno sono stati noni all’Europeo di Kaunas e 20mi al Mondiale di Montreal. Si esibiscono su Lighthouse di Patrick Watson.