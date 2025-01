Sololaroma.it - Lione-Ludogorets, il pronostico di Europa League: L’OVER casa che fa sbancare

Ilaffronta ilnell’ultima giornata della fase a gironi dicon l’obiettivo di centrare la qualificazione diretta agli ottavi. Un pareggio potrebbe bastare, ma una vittoria cancellerebbe ogni dubbio e riporterebbe entusiasmo nell’ambiente. I bulgari, già eliminati e con un attacco sterile, giocano solo per l’onore.: ultimo sforzo per gli OttaviLa squadra di Sage sta attraversando un periodo non particolarmente brillante, con una serie di pareggi che hanno rallentato il suo cammino. Nell’ultima giornata di Ligue 1, il Nantes ha sfiorato il colpaccio contro i francesi, evidenziando le difficoltà dei Gones. Tuttavia, inil destino è ancora nelle loro mani: basta un punto per qualificarsi, ma la vittoria metterebbe tutti al sicuro e restituirebbe fiducia alla squadra.