Sport.quotidiano.net - La scheda. Finora quindici gare. Due le reti realizzate

partite, 11 delle quali giocate partendo dal 1’ minuto e 4 da subentrato, per un totale di 852 minuti in campo: sono questi i numeri delle presenze di Giuseppe Caso sinora con la maglia del Modena, impreziositi da duee altrettanti assist. Caso ha segnato nel girone di andata contro la Cremonese (suo il gol del momentaneo 1-1) e il Pisa, firmando la rete decisiva in quello che, sinora, è probabilmente il più prestigioso successo stagionale del Modena. Tra i numeri della sua stagione anche due ammonizioni, nelle partite contro Cremonese e Spezia.