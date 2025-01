Ilgiorno.it - La crisi Candy e il piano Haier: addio lavatrici, arrivano logistica e 100 licenziamenti

Brugherio (Monza), 29 gennaio 2025 - Da cuore della produzione italiana di- dalle sue linee ne uscivano 110 all'ora fino all'anno scorso, ora 90 - ad hub logistico e preparazione di kit per riparazione e rigenerazione di elettrodomestici. Sono i pilastri deldi riconversione del sitoa Brugherio che trapelano dal tavolo in corso da stamattina fra i cinesi di, proprietari della fabbrica dal 2017, e i sindacati. L’epopea della famiglia Fumagalli nata da un’idea copiata in America Oggi al lavoro nel polo ci sono 176 operai e 900 impiegati, prima del passaggio l'azienda ha annunciato di voler dare un'altra sforbiciata al personale aprendo a uscite volontarie e incentivate per 100 dipendenti (36 tute blu e 64 colletti bianchi). Fim, Fiom e Uilm avevano chiesto “un progetto industriale all’altezza dello storico stabilimento brianzolo e garanzie per il personale coinvolto".