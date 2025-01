Ilgiorno.it - La consegna delle medaglie d’onore

Leggi su Ilgiorno.it

È stata Elisa Balconi, sindaca di Cassina de’ Pecchi, are la medagliaa Ornella Monguzzi, familiare di Ferdinando Villa, internato in un lager da giugno 1944 ad agosto 1945 e poi deceduto. È la seconda volta che il sindaco Balconi partecipa ufficialmente in veste di primo cittadino cassinese a questo rituale in occasione della Giornata della Memoria e anche stavolta, racconta, non è mancata una punta di emozione: "Sono orgogliosa di poter testimoniare personalmente che Cassina non dimentica, ed anzi ricorda, vuole continuare a ricordare i concittadini che hanno pagato con la vita o con immani sofferenze il loro tributo per un’Italia libera dalla dittatura. Questo evento così alto, istituzionale e molto partecipato rientra a tutti gli effetti nel noveronostre azioni per tenere viva la memoria su quel terribile periodo della storia italiana".