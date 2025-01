Cinemaserietv.it - La casa nella prateria, Netflix annuncia la serie reboot: “Un sogno a lungo coltivato”

ha ufficializzato la produzione di unade La, celeberrimo telefilm western per famiglie tratto dai romanzi di Laura Ingalls Wilder, a più di 40 anni dall’ultima puntata della storica trasposizione televisiva. Il progetto vedrà alla guida Rebecca Sonnenshine, autrice e produttrice con un solido background indi successo come “The Boys” e “Vampire Diaries”.“Little House on the Prairie ha catturato i cuori e l’immaginazione di tantissimi fan in tutto il mondo, e siamo entusiasti di condividere i suoi temi intramontabili di speranza e ottimismo con una nuova interpretazione di questa storia iconica“, ha dichiarato Jinny Howe, vice presidente della sezione drama di. “La visione di Rebecca riesce a regalare profondità emotiva in un modo che delizierà sia i nuovi spettatori che i fan di lunga data di questo classico amato“.