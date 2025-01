Tvplay.it - Jorginho torna in Serie A, che colpo a centrocampo

potrebbe fare il suo ritorno inA, garantendo la sua esperienza ad un club che vuole competere ai massimi livelli: se ne parla da tempoIl regista italo-brasiliano è ormai da diversi anni in Premier League ma non sta trovando più molto spazio con l’Arsenal. Per Arteta non è uno dei titolarissimi e potrebbe decidere di cambiare aria, anche perché il suo contratto scade a giugno, pur avendo un’opzione per il rinnovo.inA, che(TvPlay – ANSA) La sua esperienza in Premier League dura ormai da molto tempo e dopo aver vestito la maglia del Chelsea per 213 volte, da due anni difende i colori dell’Arsenal.è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell’Europeo con la Nazionale di Roberto Mancini, in un periodo in cui la sua regia era davvero irrinunciabile.