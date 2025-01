Formiche.net - Italia-Africa un anno dopo. Tappe e obiettivi del Piano Mattei

Dalla presentazione al verticedi Roma ai dialoghi multilivello durante la presidenzana del G7; dalle iniziative nelle sei aree tematiche strategiche ai nuovi Paesi-obiettivo annunciati dal presidente del Consiglio rispondendo al quesito di Formiche.net durante la conferenza stampa di inizio. Il punto e le prospettive sul, uno strumento che sta catalizzando le attenzioni dei partners internazionali, Usa e Ue su tutti, e che Giorgia Meloni sta utilizzando come comun denominatore nelle sue missioni internazionali.Perché ilL’obiettivo del governo è quello di realizzare partenariati virtuosi, esportando iniziative e conoscenze in loco per favorire condizioni di vita più favorevoli e così sforzarsi di eliminare le cause che spingono molti cittadinini a migrare verso l’Europa.