Quotidiano.net - Intelligenza artificiale, come si muove l’Europa. Ross: “Pensa solo alle regole, va verso l’irrilevanza”

Roma, 29 gennaio 2025 – Un’Unione Europea che sta andando in direzione opposta rispetto a quello che dovrebbe fare. Secondo Alec, distinguished adjunct professor alla Bologna Business School, Bruxelles deve mettere da parte il catastrofismo e accettare le grandi sfide che l’presenta, foriere di altrettante opportunità. Il rischio, in caso contrario, è rimanere fuori dalla grande competizione globale e ristagnare automaticamente dal punto di vista economico. L’esperto di Tecnologia ed ex consulente della Casa Bianca Alecinterviene al ‘5th Euroconsumer Forum’ a Palazzo Valentini Roma, 27 ottobre 2023. ANSA/FABIO CIMAGLIA (NPK) Professor, Usa e Cina fanno passi avanti sull’. Cosa può fare ora la Ue per diventare competitiva? “Dal punto di vista politico, l’Ue dovrebbe fare esattamente l’opposto rispettosue attuali politiche.