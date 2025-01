Ilgiorno.it - Inceneritore e salute. L’indagine arriva in aula: "Vogliamo chiarezza"

È stata convocata giovedì 6 febbraio alle 18 la commissione consiliare congiunta Ambiente-Sanità per conoscere e approfondire i risultati delepidemiologica che riguarda l’impatto sulladell’ex Accam, oggi Neutalia. Per lo studio, che ha preso in esame il periodo dal 2017 al 2019, quando l’impianto era gestito da Accam, non ci sarebbero correlazioni tra la presenza della struttura e l’aumento del rischio di contrarre patologie. Un risultato che non convince il comitato Noche chiedein commissione. "Gli esperti – dice Emanuele Fiore, esponente del comitato e consigliere comunale del Gruppo Misto - devono spiegarci coni motivi per cui nelle zone di maggior ricaduta dell’attività, come il rione Borsano, sono in aumento alcune patologie.