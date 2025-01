Quotidiano.net - Il Giorno della Memoria. Mattarella: mai più Auschwitz: "Ignobili insulti social a Segre"

Cosa è stato davvero? "È stato il frutto – deve essere chiaro – di quelle leggi razziali che il fascismo promosse ed impose e che i fascisti applicarono trasformandosi in ’volenterosi carnefici di Hitler’. Ragion per cui quello che è venuto dopo (la pace, la democrazia, la sconfitta del razzismo) è il risultato del rifiuto di tutto ciò". Lo scandisce Sergio, presidenteRepubblica, in occasione delle celebrazioni per ilal Quirinale. Davanti a lui una platea composta dalle più alte cariche dello Stato, dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Giorgia Meloni. Fino alla senatrice a vita Liliana, sopravvissuta allo sterminio. "La nostra Costituzione – ha proseguito, ricordando la deriva che portò all’eccidio ebraico – è nata e vive per cancellare i principi, le azioni, le parole d’ordine del cupo dominio nazifascista".