Ilgiorno.it - Giornata mondiale della lotta al cancro in Lombardia: screening gratuito anche per l’epatite C

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 29 gennaio 2025 –alin programma per martedì 4 febbraio: non solooncologici. La Regione, infatti, nell’ambito di un invito generale a partecipare alle attività di prevenzione delle patologie tumorali, richiamaalla possibilità di sottoporsi a uno– sempre– perC. Si tratta, questa, di una patologia particolarmente “insidiosa” perché difficile da intercettare nelle sue fasi iniziali, a meno di un’analisi preventiva. Quando degenera,C può portare allo sviluppo di tumori. La platea Come funziona il test Come accedere al test E se il test è positivo? Cos’èC La platea Fino al 31 dicembre 2025 tutte le persone nate tra il 1969 e il 1989 residenti nella regione potranno aderire in forma completamente gratuita alla campagna di prevenzione delC.