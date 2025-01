Ilfattoquotidiano.it - Gatto torna dalla sua famiglia 11 anni dopo la scomparsa, l’appello dei padroni: “Vorremmo riaverlo con noi, ma cerchiamo chi lo ha accudito”

È stato via per 11, lunghissimi,. Al punto che anche i, ormai senza speranza, avevano accantonato le ricerche. Eppure, nelle primissime settimane del 2025, èto, felice e sereno, come se nulla fosse accaduto. È questa l’incredibile storia di Felix, unmaschio che, nel 2014, ancora cucciolo, era scomparso dal giardino della villetta in cui era amorevolmenteLorenzoni, di Porta a Lucca, in provincia di Pisa. Se ne persero le tracce e, nonostante almeno tredi tentativi e ricerche, i suoi proprietari non riuscirono a trovarlo e decisero di adottare una gattina, Wendy.Almeno fino al gennaio 2025. In sostanza, undicila, Felix è semplicemente riapparso, come se nulla fosse accaduto, nello stesso giardino da cui si perse ogni traccia.