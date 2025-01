Fregene, sospensione dell’acqua per lavori di manutenzione

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 29 gennaio 2025- Acea Ato2 comunica che nel giorno 5 febbraio, a causa di importanti interventi divolti a migliorare l’efficienza del servizio, è prevista ladel flusso idrico nelle seguenti strade/zone del Comune di Fiumicino, località, in cui si verificheranno mancanze di acqua e/o abbassamenti di pressione:• VIA JESOLO• VIA SISTRIANA• VIA LEVANTO• VIA PALO• VIA SANTA MARGHERITA LIGURE• LUNGOMARE DI PONENTE• VIA MIRAMARE• VIA ROSIGNANO MARITTIMO• VIA MARINA DI PISA• VIA LADISPOLI• VIA SESTRI PONENTE• VIA SILVI MARINAPotranno essere interessate dallaanche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi, Acea Ato2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento nei seguenti punti:• LUNGOMARE DI PONENTE > VIA JESOLOilfaroonline.