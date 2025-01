Juventusnews24.com - Douglas Luiz Manchester City, si infiamma l’affare! Ecco la prima offerta alla Juve: la formula per convincere i bianconeri. Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, siper il centrocampista bianconero: le ultimissime sul futuro del giocatore dellaSiil calciomercatoanche in uscita in questi ultimi giorni della sessione invernale. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, ilavrebbe presentato un’per strappareai.PAROLE – «Ilha offerto un prestito oneroso per cercare di ottenerentus, chiedendo di includere un obbligo di acquisto per dare il via liberavendita di».Leggi suntusnews24.com