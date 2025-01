Cultweb.it - Cosa sono i Grammy, i riconoscimenti musicali più famosi al mondo (che premiarono anche Obama e Luther King)

Awardsconsiderati ipiù importanti neldella musica. Ogni anno, la Recording Academy assegna questi premi per celebrare l’eccellenza musicale in numerosi generi e categorie. Dalla loro istituzione nel 1959, ihanno ampliato il numero di premi, adattandosi ai cambiamenti del panorama musicale. Mali rende così prestigiosi e come funziona il loro processo di selezione?IAwardsassegnati dalla National Academy of Recording Arts & Sciences (NARAS), conosciuta semplicemente come Recording Academy, e dalla Latin Academy of Recording Arts & Sciences (LARAS) per la musica latina. La cerimonia annuale premia artisti, produttori e professionisti del settore in oltre 90 categorie che coprono diversi generi, dalla pop alla classica, dal jazz all’hip-hop.