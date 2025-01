Liberoquotidiano.it - "Cosa faranno sul palco i tre tenorini": Sanremo, tam-tam impazzito su "Il Volo"

Mancano ormai pochi giorni al ritorno suldel Festival di2025 per Clara Soccini, in arte Clara. E così l'artista decide di raccontare le emozioni legate alla sua partecipazione alla kermesse e, in particolare, la scelta speciale per la serata delle cover di venerdì 14 febbraio. Dopo il debutto dell'anno scorso con Diamanti grezzi, l'artista torna all'Ariston con il brano Febbre e con un'inedita collaborazione con Il, con cui nella serata dei duetti eseguirà il celebre The Sound of Silence di Simon & Garfunkel. “Quest'estate ho cantato con Gianluca Ginoble de Ila Verona Say Something (brano di Christina Aguilera e A Great Big World, ndr), ed è stato un momento bellissimo, sia per il percepito del pubblico che mio. In quell'occasione ho conosciuto i ragazzi straordinari de Ile a dicembre li ho chiamati per la serata cover di”, spiega Clara, entusiasta di condividere ilcon il trio di fama mondiale.