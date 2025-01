Ilrestodelcarlino.it - Concerto della Memoria e del Dialogo. L’omaggio al violoncellista di Praga

Negli anni terribiliguerra, dell’odio razziale e dello sterminio, un uomo affidò alla musica la sua speranza. Ile del(foto) promosso dagli AmiciMusica con il teatro Comunale quest’anno ha raccontato la storia delebreo diche, capendo di poter essere deportato nella città ghetto di Terezin, decise di smontare il suo violoncello, lo chiuse a pezzi in un sacco e lo portò con sé nel lager, per poi ricostruirlo e suonarlo. A Terezin furono internati numerosi artisti, musicisti, intellettuali, scienziati, ma nell’ottobre 1944 anche la loro vita finì nelle camere a gas di Auschwitz o Birkenau. A tessere il toccante racconto in parole e musica sono stati il musicologo e drammaturgo Guido Barbieri, il pianista Paolo Marzocchi e il soprano Valentina Coladonato.