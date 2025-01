Quotidiano.net - Commissione d'inchiesta Moby Prince: audizione dei procuratori di Livorno e Firenze

Lad'sul disastro della naveaudirà il prossimo 25 febbraio idie di, il secondo in qualità di capo della Dda toscana, in relazione a indagini sull'incidente del 10 aprile 1991 davanti al porto diin cui morirono 140 persone. Lo si apprende dal presidente Pietro Pittalis a integrazione di ultime comunicazioni. "Vogliamo capire - ha detto Pittalis -, nei limiti della segretezza degli accertamenti, se possono riferire elementi utili all'attività dellatali da essere acquisiti". La procura dinon ha concesso alladi vedere un'informativa della GdF. Pittalis aveva in precedenza comunicato che "la procura dinon ha concesso l'autorizzazione a visionare l'informativa della Guardia di finanza e non ha ancora deciso se chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione" in merito a indagini in corso sulla vicendae ha reso noto che sarà "acquisita l'informativa in questione presso la procura di".