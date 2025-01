Chiara Ferragni rinviata a giudizio per truffa aggravata a Milano

Leggi su Open.online

L’influencerè stataper. La citazione risale a settembre ma il relativo decreto è stato notificato solo stamattina 29 gennaio agli avvocati Gennaro Iannacone e Marcello Bana. Il Corriere della Sera scrive che per il caso del pandoroaveva trovato un accordo con il Codacons per dare 200 mila euro in beneficenza e chiudere il processo. Ma la procura ha deciso di non riconsiderare le accuse contenute nell’inchiesta conclusa a ottobre. Secondo l’accusa nel novembre 2021 Balocco firmò un contratto da 1.075.000 euro con Fenice srl e Tvb Crew srl, che fanno capo a, per promuovere e vendere il pandoro griffato dall’influencer. Facendo, però, credere ai consumatori con «informazioni fuorvianti» che, acquistandone una confezione al triplo del prezzo di mercato (9,37 euro invece che 3,68), avrebbero contribuito a fare una donazione all’ospedale Regina Margherita di Torino.