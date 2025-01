Iltempo.it - Caso Almasri, Meloni può uscire rafforzata ma serve sangue freddo

Diciamo che questa è la prova di maturità per il Governo, chiamato con il premier e tre figure di primissimo piano dell'esecutivo a fronteggiare al Tribunale dei Ministri un “esame" che non va sottovalutato da nessun punto di vista. C'è infatti un piano formale che non può essere liquidato facilmente: ora ci sono 90 giorni nei quali si svolgerà un'attività d'indagine per poi decidere se archiviare o proseguire. E c'è nel contempo il contesto peggiore di tutti i tempi nei rapporti con la magistratura (o parte di essa), come ben si è visto all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Nel suo intervento in video di ieri il premier ha preso la parola esprimendo tutto il suo disappunto: qui ci sarebbe da aprire un capitolo a parte, perché da anni si legifera imbrigliando oltre ogni ragionevole livello l'attività degli organi esecutivi dello Stato.