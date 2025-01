Oasport.it - Biathlon, Europei Open 2025: nelle individuali titoli per Puff e Frey. Sesto Braunhofer, ottava Zingerle

Sono scattati in Val Martello, in provincia di Bolzano, glidi, validi per l’IBU Cup 2024-: nella prima giornata di gare sono andate in scena le. In casa Italia i migliori sono stati Patricknella 20 km maschile, e Lindanella 15 km femminile.Nella 15 km femminile è arrivata la doppietta tedesca con Johanna, autrice di un perfetto 20/20 al tiro, d’oro in 47’06?4, davanti alla connazionale Marlene Fichtner, a sua volta con lo zero al poligono, d’argento a 9?5, mentre ha completato il podio la svedese Anna-Karin Heijdenberg, di bronzo con tre bersagli mancati, attardata di 18?0.L’altoatesina Linda, con due errori equamente suddivisi tra le due serie in piedi, ha chiusocon un ritardo di 1’30?8, mentre Ilaria Scattolo, con tre bersagli mancati, si è classificata 34ma a 4’17?7.