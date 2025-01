Oasport.it - Basket, la EA7 Milano ospita il Panathinaikos per tornare alla vittoria in Eurolega

Leggi su Oasport.it

C’è da chiudere un periodo negativo in casa EA7 Emporio Armaniin ambito europeo. La squadra di Ettore Messina viene da due sconfitte pesanti in, prendendone venti dal Partizan Belgrado e addirittura quarantaquattro dall’Efes; due scivoloni pesanti che spediscono le scarpette rosse al momento al di fuori dzona play in, seppur i primi sei posti sono ancora a portata di mano. Bisognerà provare a rialzarsi al Forum ma non sarà semplice con il.Anche i greci però non sono nel loro periodo migliore stagionale. Ancora nel gruppetto che occupa il terzo posto, il ritornocontro lo Zalgiris ha chiuso una striscia di due sconfitte in fila in terra spagnola con Baskonia e Barcellona. C’è voluta una bella rimonta per superare i lituani, anche tenendo conto delle assenze pesanti di Mathias Lessort ed Omer Yurtseven e quella probabile di Jerian Grant, uscito malconcio dal match contro il Promitheas in campionato.