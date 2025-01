Laspunta.it - Aprilia, casa della salute: La Penna interroga Rocca sugli investimenti per il suo ampliamento.

Dopo l’impegno chiesto con la mozione per l’di Priverno, il consigliere regionale del Partito democratico, Salvatore La, chiede chiarimenti urgenti al presidentee alla sua giunta sullo stato di attuazione del programma diper l’di.Nel merito il consigliere dem ha depositato un’zione a risposta immediata. “Nel piano decennale in materia diin edilizia sanitaria, approvato con delibera di giunta n.592/2020 – spiega La– rientra l’con costruzione di un nuovo corpo di fabbrica del presidio di, per un importo di finanziamento pari a € 2.650.000,00.” “Risorse confermate anche nell’aggiornamento del piano, approvato dalla giunta regionale a luglio 2023.