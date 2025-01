Liberoquotidiano.it - A l'Anm vincono di nuovo le toghe rosse: quanti voti prende Patarnello, l'anti-Meloni

La magistratura italiana è sempre più a “gauche”. Alle elezioni per il rinnovo dell'Associazione nazionale magistrati, su 6.855 vot(gli aventi diritto erano 8.404), i gruppi di sinistra hanno raccolto ben 2.884 consensi. Oltre al consolidamento del cartello progressista Area, le “” di Magistratura democratica hanno infatti riscosso un successo clamoroso, raddoppiando la propria rappresentanza all'interno del Comitato direttivo centrale. Chi si aspettava un'inversione di tendenza sarà dunque rimasto molto deluso. Il gruppo conservatore di Magistratura indipendente, anche se è risultato essere il più votato, si è fermato a 2.065, con la necessità quindi di fare accordi al momento della formazione della giunta esecutiva. Successo inaspettato anche per Unicost, la corrente dell'ex numero uno delleLuca Palamara, caduto in disgrazia e radiato dalla magistratura, che dai 1212dell'ultima tornata elettorale è arrivato a 1560.