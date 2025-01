Quotidiano.net - 29 gennaio: eventi storici, nascite e curiosità dal nostro almanacco del giorno

Cosa accadde oggi 29Il 29è una data che ha visto diversisignificativi nel corso della storia. Nel 1886, Karl Benz brevettò il primo motore a combustione interna per automobile, un'invenzione che avrebbe rivoluzionato il trasporto. Nel 1967, il Trattato sullo spazio extra-atmosferico fu firmato da Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica, stabilendo i principi per l'esplorazione pacifica dello spazio. Infine, nel 2002, il presidente degli Stati Uniti George W. Bush tenne il suo discorso sullo Stato dell'Unione, introducendo il termine "Asse del Male". Chi è nato oggi 29Il 29ha dato i natali a numerose personalità di rilievo. Tra queste, il celebre attore americano Tom Selleck, noto per il suo ruolo nella serie TV "Magnum, P.I.". Un altro nato in questa data è il pittore francese Édouard Vuillard, famoso per i suoi dipinti post-impressionisti.