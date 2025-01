Ilgiorno.it - World Cancer Day Lombardia, screening gratuiti dei tumori al collo dell’utero, colon-retto, mammella e prostata

Milano, 28 gennaio 2025 - Vaccinazioni a pazienti oncologici eoncologici: così Regionecelebra la giornata mondiale della lotta contro il cancro che ricorre il 4 febbraio ed è promossa dall'Union for InternationalControl (Uicc). Dal 4 al 10 febbraio sono previste vaccinazioni a pazienti oncologici eoncologiciper tutta la popolazione in target, con la collaborazione di Ats e Asst. Per scoprire dove, come prenotare e gli orari basta accedere all'apposita pagina della Regionee poi scegliere quella della Ats di appartenenza per conoscere le iniziative sul tuo territorio. ATS Milano ATS Brianza ATS Insubria ATS Pavia ATS Bergamo ATS Brescia ATS Montagna ATS Valpadana IlDay rappresenta un'importante occasione per riflettere su ciò che istituzioni e individui possono fare nella lotta contro il cancro.