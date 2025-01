Ilrestodelcarlino.it - Viola il divieto di avvicinamento alla casa dell'ex compagna, arrestato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 28 gennaio 2025 – Bloccato dai carabinieria Compagnia di Meldola mentre tentava di forzare la porta d'ingresso'ex convivente, un uomo - del quale non sono state fornite altre generalità - dovrà affrontare ora il processo. L'arresto è scattato per lazione del dispositivo del giudice di avvicinarsi ai luoghi frequentati ddonna; provvedimento scaturito perché l'uomo è stato ritenuto responsabile, durante la loro relazione, di atti persecutori (finendo per questo in passato in carcere). L'uomo, che non vive in provincia di Forlì-Cesena, è stato fermato dai carabinieri all'esterno'abitazione'ex, raggiunta con un'automobile risultata rubata a Forlì (per questo dovrà rispondere anche di ricettazione). Al termine'udienza di convalida il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione giornalierapolizia giudiziaria.