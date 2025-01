Anteprima24.it - VIDEO/ Avellino, ecco Lescano: oggi il primo allenamento

Tempo di lettura: < 1 minutoFacundoha raggiunto. L’attaccante argentino – dopo le visite mediche dei giorni scorsi – in mattinata ha raggiunto il capoluogo. Il capocannoniere del girone C di Serie C con 17 reti dopo 24 giornate di campionato,pomeriggio svilupperà ilagli ordini di mister Raffaele Biancolino. Nel pomeriggio,riceverà i primi applausi dei tifosi irpini nella prima delle due sedute a porte aperte al Partenio-Lombardi. Domenica (ore 15) la sfida interna contro la Turris. L'articoloilproviene da Anteprima24.it.