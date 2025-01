Isaechia.it - Uomini e Donne, Tina Cipollari: “Spesso in trasmissione posso sembrare crudele nei confronti dei partecipanti ma…”

Leggi su Isaechia.it

è pronta ufficialmente a mettersi in gioco per trovare l’amore, come annunciato nelle scorse settimane, infatti, la vulcanica opinionista dinon si limiterà a commentare le storie d’amore altrui, ma diventerà protagonista a tutti gli effetti, sedendo per la prima volta sul trono.Nelle scorse ore, infatti,è stata avvistata per Roma mentre girava un’esterna con uno dei suoi primi corteggiatori, approdati nel programma per provare a conquistare il suo cuore.Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni,ha spiegato come mai ha sentito l’esigenza di rimettersi in gioco:Ormai sono single da parecchio tempo. Per cui possiamo dire che sarebbe finalmente l’ora di trovarsi un nuovo compagno.E a proposito del suo uomo ideale:Deve essere un uomo ma-turo, più grande di me, tra i 63 e i 75 anni, che ha già vissuto la sua vita.