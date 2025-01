Lanazione.it - "Tremila persone, siamo soddisfatti". Ecco le novità per il prossimo anno

Presenti circa 3000nella tre giorni del Wine&Siena, con 600 operatori del settori accreditati e 150 giornalisti; numeri da capogiro dichiarati alla conferenza stampa di chiusura, per la decima edizione della manifestazione che ormai è diventata un simbolo cittadino. "Numeri importantissimi, anche quelli dei produttori che sono presenti in 160, tutti con prodotti di qualità – afferma Stefano Bernardini presidente Confcommercio Siena –andati sold-out anche con tutte le degustazione e tutti gli eventi collaterali. Un dato importante è anche quello riguardante l’età media dei visitatori, con un pubblico sì giovane ma di livello". Un dato importante quello riguardante il pubblico della manifestazione che nonostante la giovane età è stato qualitativo: "Ci teniamo a ribadire questo concetto che la manifestazione non è fatta per ubriacarsi ma per degustare" prosegue Bernardini.