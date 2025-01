Unlimitednews.it - Tom Selleck compie 80 anni

ROMA (ITALPRESS) – Uno degli attori più famosi del periodo d’oro delle serie tv’70 e ’80. E’ Tom, 80domani (il 29 gennaio). L’attore statunitense diventa noto al grande pubblico quando gli viene affidato il ruolo di Thomas Magnum, protagonista nella famosa serie televisiva Magnum, P.I.: l’attore è scelto dalla produzione dopo sei episodi pilota interpretati da altri attori e giudicati insoddisfacenti. La serie va in onda con grande successo per otto stagioni fino al 1988 e conta tuttora milioni di fan in tutto il mondo. Il personaggio di Magnum P.I. diventa famoso per il suo abbigliamento in stile hawaiano, per il cappello da baseball dei Detroit Tigers che esibisce negli episodi e per la Ferrari 308 GTS che guida. Il telefilm offre un’azzeccata miscela di umorismo e di azione e mette in evidenza la problematica dei reduci del Vietnam.