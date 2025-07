La Maceratese sul difensore Morganti. L’Aurora Treia pensa a Melchiorri e Lovotti.

La Maceratese si fa sempre più protagonista nel mercato, puntando con decisione su Jacopo Morganti del Castelfidardo e lavorando per portare a casa il centrocampista Lorenzo Sabattini. Intanto, le trattative su Matteo Cirulli sembrano rallentare, mantenendo vivo il suo futuro con la maglia biancorossa. La squadra di Possazini, tra ambizioni e strategie, si prepara a sfidare la concorrenza. Per scoprire come evolveranno queste mosse, restate sintonizzati!

La Maceratese sta stringendo per il difensore Jacopo Morganti del Castelfidardo e sono a buon punto le trattative perché il centrocampista Lorenzo Sabattini possa indossare la casacca biancorossa. Sembrava che Matteo Cirulli potesse lasciare la Maceratese per trasferirsi all’Urbino, al momento sono invece in salita le possibilità che l’attaccante esterno possa essere ancora alle dipendenze di Matteo Possazini ed esordire in serie D. Per l’attacco la Maceratese aveva fatto un pensiero su Lorenzo Grassi, ma il giocatore non si muove da Monte San Giusto. A proposito di Sangiustese, la squadra rossoblù potrebbe abbracciare il centrocampista Federico Ruggeri, ex Monturano e Civitanovese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net