Juventus | sconfitta al Mondiale

La Juventus ha subito una sconfitta al Mondiale per Club 2025 contro il Real Madrid, un risultato che ha scosso i tifosi e acceso il desiderio di reagire. Questa delusione evidenzia le sfide e le opportunità di crescita per i bianconeri, pronti a ritrovare la forza e l’ambizione per tornare ai vertici. Il cammino è ancora lungo, e ora più che mai, la Juventus deve dimostrare il suo spirito di rinascita.

Un ko che spinge a reagire La sconfitta della Juventus dal Mondiale per Club 2025, con una sconfitta contro una potenza europea come il Real Madrid, ha segnato un duro colpo, come emerso su X. La partita, giocata con impegno ma decisa da dettagli, ha messo in luce la necessità

Mondiale per Club, Juventus sconfitta dal Manchester City: 5-2 il finale. Gol e highlights - L'avvio della sfida prometteva emozioni, ma il Manchester City si è subito dimostrato inarrestabile, dominando la scena e lasciando poco spazio alla Juventus.

FIFA Club World Cup | Real Madrid-Juventus, la partita La Juventus esce a testa alta dal Mondiale per Club, sconfitta per 1-0 dal Real Madrid in una sfida giocata con intensità e personalità all'Hard Rock Stadium di Miami. A decidere la gara è stato un colpo d

FIFA Club World Cup | Real Madrid-Juventus, la partita; Mondiale per Club, la Juve si arrende al gol di Gonzalo Garcia; Discontinuo, si muove male e mai incisivo. Questa Juve non è per Vlahovic.

Rugani torna e indica la via dopo il Real Madrid: "La Juventus deve…" - Il difensore è tornato in bianconero dopo il prestito all'Ajax con Tudor che lo ha schierato anche negli ottavi del Mondiale per Club