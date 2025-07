Sean Diddy Combs | colpevole solo per alcuni capi d’accusa

Il processo a Sean Combs, noto come Diddy, ha tenuto il mondo della musica con il fiato sospeso. Dopo un’attenta valutazione, il rapper è stato ritenuto colpevole solo di alcuni capi d’accusa, tra cui il trasporto di esseri umani a fini di prostituzione, ma assolto da accuse più gravi come associazione a delinquere e traffico di esseri umani. Il legale ha chiesto così...

Assolto dalle accuse più gravi. È andato in scena a New York il processo a carico di Diddy, ovvero Sean Combs, il rapper i cui traffici illeciti hanno sconvolto il mondo della musica. Combs è stato ritenuto colpevole di aver trasportato esseri umani a fini di prostituzione ma è stato assolto dalle accuse più gravi, come associazione a delinquere, traffico di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e frode. Il legale ha chiesto così l’immediato rilascio ma Combs rimane in carcere fino alla sentenza. «Questa è la sua prima condanna e si tratta di un reato di prostituzione, quindi va rilasciato». 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sean «Diddy» Combs: colpevole solo per alcuni capi d’accusa

In questa notizia si parla di: combs - diddy - colpevole - sean

Cassie Ventura testimonia che Sean “Diddy” Combs l’ha violentata e ha minacciato di pubblicare video porno - Cassie Ventura ha condiviso accuse scioccanti contro Sean "Diddy" Combs, sostenendo di essere stata vittima di violenza e minacce, inclusa la possibilità di pubblicare video compromettenti.

In un verdetto misto, i giurati del processo penale federale a Sean Diddy Combs lo hanno dichiarato colpevole di due capi d'imputazione per trasporto a fini di prostituzione ? https://tinyurl.com/hsefv58u Vai su Facebook

Sean Diddy Combs: colpevole di trasporto per prostituzione ma assolto da accuse più gravi https://tg.la7.it/esteri/sean-diddy-combs-colpevole-prostituzione-assolto-accuse-gravi-02-07-2025-240510… Vai su X

Processo a Sean Diddy Combs, la giuria lo dichiara non colpevole per traffico sessuale; Sean Diddy Combs è stato dichiarato non colpevole per le accuse più gravi; Processo Sean Diddy Combs, la sentenza: non colpevole per traffico sessuale.