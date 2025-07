Grecia vasto incendio a Creta | 1500 persone evacuate Vigili del fuoco in difficoltà per i forti venti

Un drammatico incendio sconvolge Creta, costringendo 1.500 persone all’evacuazione. Le fiamme, alimentate dai forti venti, si sono divise in tre fronti minacciando villaggi strategici come Ferma, Achlia e Schinokapsala. I vigili del fuoco, in grave difficoltà, lottano contro le fiamme che distruggono il cuore dell’isola, mentre l’emergenza continua a crescere. La situazione resta critica, con l’intervento delle forze di soccorso sempre più imperativo.

È il secondo giorno di incendi sull'isola di Creta, in Grecia, dove le fiamme stanno devastando il comune di Ierapetra nel sud-est dell'isola, nella provincia di Lasithi. Secondo i vigili del fuoco, il vasto incendio, che si sposta a seconda della direzione dei forti venti che soffiano nella zona, si è "diviso" in tre fronti, concentrati intorno a Ferma, Achlia e Schinokapsala. Finora, circa 1.500 persone sono state evacuate dai villaggi e dalle zone turistiche, nonché da Agia Fotia, Galini e dall'insediamento di Koutsounari, e sono state trasferite seguendo le istruzioni delle autorità. Residenti e visitatori sono stati ospitati in strutture alberghiere in altre zone, mentre altri hanno trascorso la notte nella palestra coperta di Ierapetra, aperta per offrire un riparo sicuro.

