Se sono in maternità anticipata posso continuare con la mia attività in partita iva?

Se sei in maternità anticipata obbligatoria, è importante conoscere le regole che regolano lo svolgimento di attività aggiuntive. In linea generale, durante la maternità obbligatoria, la legge prevede il divieto di svolgere attività lavorative, anche occasionali, per tutelare la salute della madre e del bambino. Tuttavia, ogni situazione può richiedere un'analisi specifica. Consultare un esperto o il tuo patronato può aiutarti a chiarire cosa è consentito e cosa no, proteggendo i tuoi diritti e la tua tranquillità.

Buongiorno, sono dipendente a tempo part-time indeterminato presso una cooperativa sociale con il ruolo di educatrice professionale. Il mio lavoro è nella fascia a rischio e sono in maternità anticipata obbligatoria, già dal secondo mese di gravidanza. Ogni tanto effettuavo prestazioni occasionali con privati che prevedevano attività educative domiciliari con bambini. Posso continuare a svolgere o devo interrompere anche quelle visto che sono in maternità anticipata? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Se sono in maternità anticipata posso continuare con la mia attività in partita iva?”

In questa notizia si parla di: sono - maternità - anticipata - posso

Alessandra Amoroso: «In tour con Penelope nel pancione, sono una matta. La maternità va sostenuta, ma tante donne non sono tutelate» - Alessandra Amoroso, in tour con il pancione di Penelope Maria, ci dimostra che la maternità può essere una vera forza.

Gravidanza a rischio e supplenze: si può richiedere l’indennità di maternità fuori nomina?; Maternità anticipata per gravidanza a rischio anche se sto bene: il datore può negarla?; Gravidanza a rischio, quando si può chiedere l’astensione anticipata.