in anteprima il video sotto coperta di silent wall

in realtà racchiuda molto più di un semplice mito romantico. Silent Wall ci invita a riflettere sulla complessità delle nostre scelte e sulle contraddizioni della vita moderna, trasportandoci tra onde di emozioni e sassi di introspezione. Con "Sotto Coperta", il gruppo apre uno squarcio sulla propria anima musicale, lasciandoci desiderare di ascoltare l'intera opera.

Milano, 3 lug. (askanews) - Silent Wall presenta "Sotto Coperta", il nuovo singolo che sfida i cliché romantici e cinematografici sulla vita di marinai e pirati. Con un testo denso di suggestioni e doppi livelli, il brano unisce l'immaginario salmastro dei viaggi in mare all'alienazione delle serate cittadine, in un parallelismo affascinante tra libertà e prigionia, tra fuga e routine. "Siamo sicuri che la vita di marinai e pirati del passato sia così come la descrive il cinema?" Nel racconto, la ciurma non è un'icona muscolare e virile, ma un microcosmo di relazioni scomposte, eccessi, inibizioni sciolte nell'alcol e nella solitudine del mare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net