Mondiale per club chance Maresca

Il Mondiale per club si infiamma sotto il cielo oltreoceano, con protagonisti a sorpresa e vittime illustri che scuotono gli equilibri. Mentre l'Europa domina il quadro, le sconfitte di Inter e Manchester City aprono un vuoto inaspettato nella competizione, lasciando spazio a sorprese clamorose. La partita tra Palmeiras e Chelsea promette scintille, ma il vero protagonista può essere chiunque: sei pronto a scoprire cosa riserva il destino?

Vittime illustri e protagonisti a sorpresa. Tanta Europa, ma zero Italia (salvo il tecnico del Chelsea, Maresca) nei quarti del Mondiale per club che va in scena oltreoceano. La caduta di Inter (0-2 col Fluminense) e Manchester City (fuori per mano dell’Al-Hilal di Inzaghi, quasi in uno scherzo della sorte), si apre una voragine nella parte alta del tabellone, che vedrĂ sfidarsi ai quarti di finale Palmeiras e Chelsea (alle 3 di sabato mattina) oltre, appunto, a Fluminense e Al-Hilal (venerdì alle 21). L’altro lato del tabellone è quello dei big match: PSG-Bayern è in programma sabato alle 18. Con a seguire la sfida fra (alle 22) Borussia Dortmund e Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mondiale per club, chance Maresca

