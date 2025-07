C’è il bando | la nuova Spal sarà ’Ars et Labor’ Progetto triennale e basi solide per candidarsi

Ferrara si prepara a scrivere un nuovo capitolo di passione e orgoglio sportivo. Con il bando "ARS et Labor", il progetto triennale mira a ricostruire una squadra che rifletta la storia e l’anima della città, offrendo basi solide e prospettive ambiziose. È molto più di una semplice candidatura: rappresenta un atto di rinascita e di identità per tutta la comunità. La sfida è aperta: ora tocca a voi contribuire a scrivere il futuro di Ferrara.

Ars et Labor. Ferrara guarda avanti. All'indomani dell'uscita di scena della Spal dalla Serie C, l'amministrazione si è mossa, con un bando ah hoc, per restituire al capoluogo estense una squadra di calcio all'altezza della sua gloriosa tradizione. Una "manifestazione di interesse" che non è solo una procedura amministrativa, ma un atto politico, identitario, morale. Non si tratta, infatti, solo di selezionare una nuova società sportiva per ripartire dal campionato di Eccellenza. È in gioco molto di più: il legame tra la città e il suo simbolo sportivo, la possibilità di una rinascita che sia vera discontinuità rispetto al recente passato.

Spal, serve l’ok della Figc. Ore decisive per il bando. E le cordate ferraresi ’affilano’ le proprie armi - Ferrara si prepara ad affrontare una svolta cruciale per il futuro della Spal, con le decisioni della FIGC in attesa di un ok che potrebbe ridisegnare il destino del club e delle cordate ferraresi.

SPAL - Il Comune ha pubblicato il bando per la nuova società che dovrà far ripartire il calcio a Ferrara Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 9 luglio Manifestazione di interesse per l'iscrizione della squadra di calcio della Città di F Vai su Facebook

Le cordate pronte ad agire, tra una settimana la decisione finale. Al momento sembra una corsa a 4. Ma non si escludono sorprese; Il nome della prossima SPAL potrebbe essere Ars et Labor Ferrara.