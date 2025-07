pallanuoto la spedizione a istanbul dal 7 al 13 luglio rari nantes orgoglio azzurro gori va agli europei under 16

La Rari Nantes Bologna si prepara a conquistare Istanbul, portando con sé il talento e l’orgoglio azzurro. Dal 7 al 13 luglio, la squadra under 16 si affronterà ai Campionati Europei, con Filippo Gori tra i convocati che rappresentano il futuro della pallanuoto italiana. Un’onore per il club e un passo importante nel percorso di crescita dei giovani atleti. La spedizione azzurra è pronta a scrivere una nuova pagina di successi...

La Rari Nantes Bologna si tinge di azzurro. Filippo Gori è stato infatti convocato per far parte della nazionale italiana Under 16 (nati 2009 e seguenti) che parteciperà ai campionati Europei di categoria in programma dal 7 al 13 luglio a Istanbul. Coach Federico Mistrangelo ha infatti convocato il giovanissimo mancino della Rari Nantes Bologna con i 15 azzurrini che parteciperanno alla spedizione azzurra. La comitiva azzurra si radunerà domani a Sori per il collegiale. Dal 5 luglio gli azzurri voleranno da Roma per Istanbul per partecipare alla rassegna continentale, per poi fare ritorno il 14 luglio al termine della competizione continentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net