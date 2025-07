Paper Fest libri in piazza Live da Carrara con Alessandro Ferrucci Luca Sommi e Marco Travaglio

A Carrara gli eventi conclusivi della seconda giornata della Paper Fest, l’evento che porta i libri e gli autori di Paper First in piazza. A partire dalle 18.30 del 6 luglio salirà sul palco Alessandro Ferrucci accompagnato da Lucrezia Lante Della Rovere per parlare di “Non sai cos’è successo.”, alle 19.30 sarà la volta di Luca Sommi con “Solo amore. Appunti per un manifesto in difesa degli animali”, per finire alle 21.30 con Marco Travaglio con “Ucraina, Russia e NATO in poche parole “ Scopri il programma completo della manifestazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paper Fest, libri in piazza. Live da Carrara con Alessandro Ferrucci, Luca Sommi e Marco Travaglio

