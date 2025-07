Da Un tipo imprevedibile 2 a La città proibita da Untamed a 84 m2 Cosa vedere su Netflix a luglio 2025 tra film e serie

Sei in cerca di emozioni forti e avventure coinvolgenti per l’estate 2025? Netflix ti propone una selezione imperdibile di film e serie da non perdere a luglio, tra ritorni attesi e nuove scoperte. Dalle battaglie epiche di "The Old Guard" alla fantasia oscura di "The Sandman", preparati a vivere momenti indimenticabili. Ecco i dieci titoli che renderanno il tuo luglio un mese all’insegna dell’intrattenimento senza confini.

C osa vedere su Netflix a luglio 2025? Ecco dieci titoli da segnarsi tra film e serie tv da guardare tutto d’un fiato in estate. “The Old Guard” Seconda stagione. Dal 2 luglio Andy (Charlize Theron) e la sua squadra di guerrieri immortali tornano per proteggere il mondo. La protagonista è alle prese con la ritrovata mortalità, quando emerge una misteriosa minaccia. “The Sandman” Seconda stagione. Dal 3 luglio Dopo un incontro fatidico con la sua famiglia, Sogno degli Eterni (Tom Sturridge) deve affrontare nuove sfide per salvare sé stesso, il suo regno e il mondo della veglia dalle conseguenze dei suoi errori passati. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da "Un tipo imprevedibile 2” a “La città proibita”, da “Untamed" a "84 m2”. Cosa vedere su Netflix a luglio 2025 tra film e serie

In questa notizia si parla di: luglio - vedere - cosa - netflix

Discovery+, le serie tv e i programmi da vedere a Luglio 2025: da Vite al Limite – Brasile a Gusto Espresso - L’estate 2025 si preannuncia calda e ricca di emozioni con le nuove serie e programmi su Discovery+! Da “Vite al limite” a “Brasile a gusto espresso”, luglio sarà il mese perfetto per scoprire storie coinvolgenti, avventure esotiche e approfondimenti unici, il tutto comodamente da casa.

Tutte le novità, le serie, i film e i titoli che troveremo a luglio su Netflix. Scopriamo cosa potremo vedere sulla piattaforma. Vai su Facebook

Le migliori serie tv da vedere a luglio 2025, in pillole. L'estate seriale continua con spin-off e attesi ritorni. Da Adults su Disney+ a Ballard su Amazon prime. Da Too much, Untamed e Almost Cops su Netflix a Dexter su Paramount. Di @Montanarogaia Vai su X

Cosa vedere su Netflix a luglio 2025: 10 titoli tra serie e film; Da The old guard 2 a Suspicious minds, i nuovi film e serie tv da vedere questa settimana; 13 nuovi film Netflix da vedere a Luglio 2025.

Nuove uscite di luglio 2025: cosa vedere su Netflix, Disney+, AppleTV+ e altre piattaforme - A luglio 2025, Disney+ presenta "Adults", una commedia sui legami tra amici, mentre Paramount+ e Sky Atlantic lanciano gli attesi spin- Come scrive ecodelcinema.com

Cosa vedere su Netflix a luglio 2025? Tutti i film e le serie tv in uscita - Cosa dovranno aspettarsi gli abbonati Netflix nel mese di luglio sul fronte delle nuove uscite? Si legge su cinematographe.it