Rugby i precedenti tra Italia e Sudafrica | c’è un successo leggendario

Sabato pomeriggio a Pretoria, l'Italia di rugby si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia affrontando i campioni del mondo del Sudafrica. Dopo aver superato la Namibia, i nostri avranno di fronte una sfida di spessore in una rivalitĂ che, nonostante le poche occasioni, ha regalato momenti leggendari. La diciassettesima sfida tra le due nazionali promette emozioni intense e ancora piĂą motivazione per gli azzurri.

Sabato pomeriggio a Pretoria, con fischio d’inizio alle 17.15, andrĂ in scena il secondo test match estivo dell’Italrugby, che dopo aver battuto la Namibia affronterĂ i campioni del mondo del Sudafrica. Una sfida di ben altro spessore, dunque, per i ragazzi di Gonzalo Quesada e diciassettesima sfida tra le due squadre. A causa dell’apartheid e del conseguente boicottaggio degli Springboks, la prima sfida tra le due squadre risale “solo” al 1995. A Roma si impose il Sudafrica per 21-40, mentre due anni dopo a Bologna lo scarto fu ancora maggiore, con gli Springboks che si imposero 31-62. La prima trasferta in Sudafrica è datata 1999 e fu una doppia sfida – proprio come quest’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, i precedenti tra Italia e Sudafrica: c’è un successo leggendario

