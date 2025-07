Viaggi sicuri | come proteggersi da Dengue e West Nile nelle destinazioni a rischio

Se pianificate un viaggio nelle zone a rischio, la prevenzione diventa essenziale per proteggersi da virus come Dengue e West Nile. Con il riscaldamento globale che estende la loro diffusione anche nel Mediterraneo, è fondamentale adottare misure efficaci e aggiornate. Scoprite come viaggiare in sicurezza e godervi ogni avventura senza preoccupazioni, perché la salute non si improvvisa, si protegge.

Il riscaldamento globale sta portando virus tropicali anche nel Mediterraneo, rendendo cruciale la prevenzione per chi viaggia. Nel 2024 l'Italia ha registrato 213 casi autoctoni di Dengue, mentre nel 2023 si sono contati 332 casi di West Nile, dimostrando che questi virus non sono più confinati ai tropici.

