Chivu si è già preso le redini dell’Inter

Cristian Chivu ha preso le redini dell'Inter, pronto a rilanciare una squadra in cerca di rinascita. Dopo tre settimane di relax per smaltire le tensioni della crisi, il nuovo allenatore si prepara ad affrontare la sua prima vera stagione con tranquillità e determinazione. Questa volta, potrà partire da zero, senza le pressioni dell’ultimo minuto. La sfida è già alle porte: l’Inter si rimette in moto, decisa a riscrivere il suo futuro.

Tre settimane di vacanza per smaltire le scorie della crisi. Per gestirla, prima di arrivare ai cancelli di Appiano Gentile e cominciare la nuova stagione. La prima in cui Cristian Chivu potrà cominciare da zero e non con una manciata di giorni a disposizione in cui si sono accavallate necessità e urgenze, a poche ore dalla partenza per gli Stati Uniti. I tempi erano talmente ristretti che il club non è riuscito nemmeno a presentare il tecnico prima di volare oltre l'oceano. L'addio di Inzaghi ha sorpreso la dirigenza interista, almeno quanto inattesa è stata la scelta di puntare su Chivu, tredici partite di Serie A sul groppone dopo tredici anni di Inter, tra quelli da giocatore e quelli da tecnico delle giovanili.

