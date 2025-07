A Villa Taverna la prima festa dell' ambasciatore Fertitta Meloni | Italia e Usa sorelle l' Occidente resti unito

A Villa Taverna, tra eleganti luci e un’atmosfera di grande festa, si è celebrata la prima commemorazione dell’ambasciatore Fertitta in un evento che ha riunito Italia e Stati Uniti in un abbraccio di solidarietà e amicizia. Un momento che sottolinea come i due Paesi, parlando la stessa lingua, possano contare l’uno sull’altro per affrontare insieme le sfide globali. Un patto di unità che guarda al futuro con speranza e determinazione.

Italia e Stati Uniti «parlano la stessa lingua» e possono contare «uno nell’altra». Ed è un «bene» per la «compattezza e l’unità» dell’Occidente, unica via per rispondere «alle sfide» in un contesto internazionale complesso. E’ una constatazione per il passato e anche un patto per il futuro quella che siglano italiani e americani alla prima festa dell’Indipendenza ospitata dal. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - A Villa Taverna la prima festa dell'ambasciatore Fertitta. Meloni: "Italia e Usa sorelle, l'Occidente resti unito"

Alla cerimonia per la festa dell'Indipendenza #Usa, l'intervento di #GiorgiaMeloni: "La compattezza dell'Occidente è imprescindibile. Italia e Stati Uniti parlano la stessa lingua, un'alleanza privilegiata"

21 giugno, Oriente e Occidente uniti nella data mistica del solstizio d'estate, la Giornata Internazionale dello Yoga incontra la Festa Europea della Musica. L'appuntamento è al Parco dell'Anconella (ore 19.00 zona Arena-Giardino Olistico) per un dialog

