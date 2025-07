Un momento che è già entrato nella storia del reality

Un momento che 232 giorni ha scritto una pagina indimenticabile nella storia del reality: la finale della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi ha regalato emozioni forti e sorprese inattese. Tra queste, il romantico gesto di Paolo Vallesi per la sua compagna Sara Flaherty, che ha commosso pubblico e concorrenti. Un istante che resterà nel cuore di tutti, lasciando un'ombra di magia e speranza. Isola dei Famosi 2025: chi sono i ...

L a finale della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi ha regalato al pubblico un momento indimenticabile. Paolo Vallesi, cantautore toscano celebre per il suo terzo posto al Festival di Sanremo 1992 con La forza della vita, ha sorpreso tutti con una proposta di matrimonio alla compagna Sara Flaherty. Un gesto romantico e inaspettato che ha fatto scorrere lacrime e applausi nello studio del reality. Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Ilary Blasi e Bastian Muller presto sposi? La proposta in mezzo al lago di Como › Selena Gomez lancia la manicure perfetta in caso di proposta di matrimonio L’Isola dei Famosi: un’esperienza che cambia la vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it