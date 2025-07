Balotelli jr, denuncia choc. Hanno chiesto lo sponsor a mio fratello Mario per farmi giocare in D».

In un mondo di passione e ambizioni, le storie di famiglia spesso intrecciano sogni e realtà. È il 25 luglio 2018 quando Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, si presenta allo stadio “Fortunati” di Pavia con una Ferrari gialla e stile impeccabile, attirando l’attenzione di tutti. Ma dietro quella passerella scintillante si nasconde un episodio che ha scosso il mondo dello sport, portando alla luce una denuncia choc. Ecco cosa è successo...

Era il 25 luglio del 2018 quando l’allora 25enne Enock Barwuah, il fratello di Balotelli unito all’ex azzurro dalle stesse passioni (pallone e motori su tutte), si presentò allo stadio “Fortunati“ di Pavia con la potente Ferrari gialla di SuperMario per la presentazione ufficiale. Taglio di capelli all’ultima moda e abito griffati, quella “passerella“ non passo inosservata. Del resto era stato proprio il fratello maggiore a dare la sua “benedizione“ ("una scelta giusta") prima del trasferimento in una piazza importante per il campionato di serie D, dopo le esperienza con Bogliasco, Vallecamonica e Foligno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net